ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін передбачив компенсації органам ОТГ, що приймають документи для субсидій

Новини » Політика     26.02.2020 - 18:44
Кабмін передбачив компенсації органам ОТГ, що приймають документи для субсидій
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд на своєму засіданні у середу схвалив відповідний проект постанови

Кабінет міністрів передбачив компенсації виконавчим органам об’єднаних територіальних громад, які надають послуги з приймання документів для призначення соціальних допомог, пільг, субсидій, компенсацій, грошового забезпечення, послуг окремим категоріям населення тощо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Так, 26 лютого 2020 року Кабмін схвалив постанову "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для компенсації частини витрат на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення".

"У законі про державний бюджет України на 2020 рік було вперше визначено бюджетну програму для компенсації частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення, на яку ми передбачили 150 млн грн. Мінсоцполітики є їх головним розпорядником. Урядом сьогодні затверджено механізм використання цих бюджетних коштів", - розповіла глава міністерства Юлія Соколовська.

Вказано, що право на отримання грошової компенсації мають виконавчі органи об’єднаних територіальних громад, які надають послуги з приймання документів для призначення соціальних допомог, пільг, субсидій, компенсацій, грошового забезпечення, послуг окремим категоріям населення тощо, та здійснюють їх передачу структурним підрозділам з питань соціального захисту населення в електронній формі за допомогою програмного комплексу "Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада".

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики заявили, що механізм субсидій передбачає компенсацію витрат громадянам на оплату житлово-комунальних послуг і розрахований на те, щоб застосовувати гнучкий індивідуальний підхід для розрахунку субсидій.

Як писало РБК-Україна раніше, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року одержували 3283,6 тис. домогосподарств.

У Мінсоцполітики розповіли про закон про доплати за більш пізній вихід на пенсію Кабмін вніс до Ради закон про контроль промислового забруднення
Новини України Кабінет Міністрів Українисубсідії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся