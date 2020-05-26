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Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики

Новости » Политика     26.05.2020 - 16:57
Кабмин завтра представит программу стимулирования экономики
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Создание программы происходило в четыре этапа

На завтрашнем заседании Кабинета министров будет представлена ​​программа стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19. Создание программы происходило в четыре этапа.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа... Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную раду для дальнейшей работы", - отметил глава правительства.

Напомним, межведомственная рабочая группа антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса наработала 35 инициатив, которые передадут Кабинета министров.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль ранее анонсировал, что в ближайшее время правительство представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныэкономикаКоронавирус
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