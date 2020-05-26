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Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки

Новини » Політика     26.05.2020 - 16:57
Кабмін завтра представить програму стимулювання економіки
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Створення програми відбувалося у чотири етапи

На завтрашньому засіданні Кабінету міністрів буде представлено програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19. Створення програми відбувалося у чотири етапи.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"До формування програми ми підійшли комплексно та створювали її в чотири етапи... Стратегія, яку ми презентуємо, містить комплексну відповідь на всі аспекти кризових явищ, які відбуваються у нашій країні. Результат цієї роботи буде допрацьований експертним середовищем та поданий у Верховну раду для подальшої роботи", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, міжвідомча робоча група антикризової підтримки малого та середнього бізнесу напрацювала 35 ініціатив, які передадуть Кабінету міністрів.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль раніше анонсував, що найближчим часом уряд презентує поетапний план підтримки бізнесу, який постраждав від запровадження карантину.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниекономікаКоронавірус
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