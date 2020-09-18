Кабмин представил в Раде госбюджет на 2021 год: основные показатели

Кабинет министров представил в Верховной раде государственный бюджет на 2021 год. В Министерстве финансов настаивают, что проект государственного бюджета-2021 сбалансирован и реалистичен.



Об этом сообщает РБК-Украина.

Основные показатели бюджета-2021

Рост доходов ожидается на уровне 9,4%. Доходы составят 1 трлн 071,1 млрд грн, расходы 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн.

Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% - до 6%.

Согласно проекту, минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

В законе заложен рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки также на 30% - с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.

Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.

По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.

Уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Расходы на социальную защиту населения составят 324 млрд гривен - это на 7,5 млрд гривен больше, чем в 2020 году. Из этой суммы расходы для Пенсионного фонда составят 204 млрд гривен.

В проекте предусмотрены затраты на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.

Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.

Расходы на Министерство обороны в 2021 году составят 116 094 525,6 тысячи гривен. Это на 0,1% меньше, чем в текущем году (116 217 265,9 тысяч гривен).

На обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году запланированы расходы на уровне 1 266 795,2 тысяч грн. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2021 году составят 2 282 685,8 тысяч гривен. Это на 12,0% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен). Расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 092 341,3 тысяч гривен. Это на 13,9% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч грн).

Кабмин заложил на субсидии сумму 36,6 млрд грн. Это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).

Напомним, по итогам 2020 года ожидается сокращение конечных потребительских расходов домохозяйств на 1,2%, что станет следствием общего снижения экономической активности в стране.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что КМУ заложил в проект бюджета-2021 дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис, чтобы не повышать налоги.