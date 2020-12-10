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Кабмин предоставил "Укрэнерго" госгарантии по кредитам на 11 млрд гривен

Киев, Четверг 10 декабря 2020 12:55
Кабмин предоставил "Укрэнерго" госгарантии по кредитам на 11 млрд гривен
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины предоставил НЭК "Укрэнерго" государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств. Сумма гарантий составляет 11,3 млрд гривен.

Постановление принято правительством 9 декабря и размещена на Правительственном портале.

Согласно постановлению правительства, НЭК "Укрэнерго" получит в 2020 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам у банков государственного сектора с целью погашения задолженности перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель".

Государственные гарантии предоставляются для обеспечения выполнения долговых обязательств заемщика по заимствованиям, сумма которых не превышает 11,3 млрд гривен, учитывая обязательства по погашению основной суммы, процентов, комиссий и прочих обязательств, вытекающих из заимствований.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 25 ноября определил механизм предоставления государственных гарантий по кредитам малому бизнесу на 5 млрд гривен.

Кабинет министров Украины утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодор) на 5 млрд гривен.

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Новости Украины Экономика кредитУкрэнергоКабинет Министров Украины

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