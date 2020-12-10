ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кабмін надав "Укренерго" держгарантії за кредитами на 11 млрд гривень

Київ, Четвер 10 грудня 2020 12:55
Кабмін надав "Укренерго" держгарантії за кредитами на 11 млрд гривень
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України надав НЕК "Укренерго" державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань. Сума гарантій становить 11,3 млрд гривень.

Постанова схвалена урядом 9 грудня та розміщена на Урядовому порталі.

Згідно з постановою уряду, НЕК "Укренерго" отримає у 2020 році державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитами у банків державного сектору з метою погашення заборгованості перед державним підприємством "Гарантований покупець".

Державні гарантії надаються для забезпечення виконання боргових зобов’язань позичальника за запозиченнями, сума яких не перевищує 11,3 млрд гривень, ураховуючи зобов’язання щодо погашення основної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 25 листопада визначив механізм надання державних гарантій за кредитами малому бізнесу на 5 млрд гривень.

Кабінет міністрів України затвердив умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодор) на 5 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка кредитУкренергоКабінет Міністрів України

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся