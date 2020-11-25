Кабмин одобрил механизм госгарантий на 5 млрд гривен по кредитам бизнеса

Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров определил механизм предоставления государственных гарантий по кредитам малому бизнесу. Банком, который будет контролировать процесс, стал государственный Укрэксимбанк.

Постановление принято на заседании правительства 25 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Верховная рада выделила из госбюджета 5 млрд гривен для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства - резидентам Украины.

Гарантии выделяются в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств за портфелем кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Постановлением определен Укрэксимбанк агентом Гаранта, в полномочия которого будет входить проверка правильности полученных от банков документов и расчетов и получения от банков платы на покрытие своих расходов, связанных с исполнением таких полномочий.

Напомним, в начале сентября Верховная рада разрешила предоставлять государственные гарантии по кредитам частного бизнеса. Закон вносит изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год, которыми позволяет предоставление государственных гарантий на портфельной основе.

Как сообщало РБК-Украина, в начале июня в Минфине не исключали, что государственная поддержка в условиях кризиса может быть предоставлена и частным компаниям.