ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин одобрил механизм госгарантий на 5 млрд гривен по кредитам бизнеса

Киев, Среда 25 ноября 2020 14:52
Кабмин одобрил механизм госгарантий на 5 млрд гривен по кредитам бизнеса
Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров определил механизм предоставления государственных гарантий по кредитам малому бизнесу. Банком, который будет контролировать процесс, стал государственный Укрэксимбанк.

Постановление принято на заседании правительства 25 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Верховная рада выделила из госбюджета 5 млрд гривен для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых субъектам микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства - резидентам Украины.

Гарантии выделяются в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств за портфелем кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Постановлением определен Укрэксимбанк агентом Гаранта, в полномочия которого будет входить проверка правильности полученных от банков документов и расчетов и получения от банков платы на покрытие своих расходов, связанных с исполнением таких полномочий.

Напомним, в начале сентября Верховная рада разрешила предоставлять государственные гарантии по кредитам частного бизнеса. Закон вносит изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год, которыми позволяет предоставление государственных гарантий на портфельной основе.

Как сообщало РБК-Украина, в начале июня в Минфине не исключали, что государственная поддержка в условиях кризиса может быть предоставлена и частным компаниям.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Кабинет Министров Украиныгарантииправительство

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь