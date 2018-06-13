Кабмин предоставил пострадавшим на Майдане льготы на лекарства

Пострадавшие на Майдане смогут бесплатно или на льготных условиях получать лекарства

Правительство приняло решение о предоставлении пострадавшим участникам Революции достоинства прав на льготы, предусмотренные для участников боевых действий. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, постановление приводит в соответствие с требованиями закона о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты постановление Кабмина № 1303 "Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения отдельных групп населения и по определенным категориям заболеваний".

Данное постановление дополняет категорией "пострадавший участник Революции достоинства" перечень групп населения, которым лекарственные средства по рецептам врачей отпускаются бесплатно или на льготных условиях в случае амбулаторного лечения.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее Кабмин урегулировал вопросы разовых и ежемесячных выплат пострадавшим на Майдане.