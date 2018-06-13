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Кабмін надав постраждалим на Майдані пільги на ліки

НовиниПолітика    13.06.2018 - 13:08
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Постраждалі на Майдані зможуть безкоштовно або на пільгових умовах отримувати ліки

Уряд прийняв рішення про надання потерпілим учасникам Революції гідності прав на пільги, передбачені для учасників бойових дій. Відповідна постанова є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, постанова приводить у відповідність з вимогами закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту постанову Кабміну № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань".

Дана постанова доповнює категорією "постраждалий учасник Революції гідності" перелік груп населення, яким лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше Кабмін врегулював питання разових і щомісячних виплат постраждалим на Майдані.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, льготы, Майдан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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