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Кабмин предложил отменить акциз на топливо и снизить НДС

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предлагает отменить акциз на топливо и снизить ставку НДС с 20% до 7%. Соответствующий законопроект подан в Верховную раду, чтобы улучшить обеспечение автомобильным топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это существенное уменьшение размера налогов позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита. Также рассматриваем предложение снижения НДС до 0% в случае, если логистические затраты поставщиков топлива будут расти", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что правительство также ведет переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставкам бензина и дизеля, нарабатывает новые логистические цепи поставок этих продуктов в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины