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Уряд запропонував скасувати акциз на пальне та знизити ПДВ

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів пропонує скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%. Відповідний законопроєкт поданий у Верховну раду, аби покращити забезпечення України автомобільним пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив премєр-міністр Денис Шмигаль.

"Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива будуть зростати", - сказав він.

Шмигаль додав, що уряд також веде перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовує нові логістичні ланцюги постачання цих продуктів до України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України