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Кабмин предложил ограничить власть президента в вопросе ФГИ

Новости » Политика    24.04.2019 - 15:03
Кабмин предложил ограничить власть президента в вопросе ФГИ
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Фонд госимущества могут вывести из-под ответственности перед президентом

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде вывести Фонд госимущества из-под ответственности перед президентом. Проект соответствующего закона есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно закону о Фонде госимущества в нынешней редакции он ответственен перед президентом Украины, а также выполняет задачи, возложенные на него, в том числе, президентом. Кроме того, глава ФГИ назначается и увольняется президентом по представлению премьера. Отметим, данные полномочия гаранта выходят за пределы тех, которые прописаны в Конституции.

Таким образом, на сегодняшнем заседании Кабинет министров одобрил проект закона, который ограничит полномочия президента в вопросе Фонда госимущества.

Фото: законопроект Кабмина

Отметим, ранее РБК-Украина писало, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах, Верховная рада может попытаться ограничить полномочия президента.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал сроки полномочий своего правительства. В частности, он планирует оставаться на своем посту до парламентских выборов в октябре 2019 года.

 

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