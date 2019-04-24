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Кабмін пропонує обмежити владу президента у питанні ФДМ

Новини » Політика    24.04.2019 - 15:03
Кабмін пропонує обмежити владу президента у питанні ФДМ
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Фонд держмайна можуть вивести з-під відповідальності перед президентом

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді вивести Фонд держмайна з-під відповідальності перед президентом. Проект відповідного закону є в розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з законом про Фонд держмайна у нинішній редакції він відповідальний перед президентом України, а також виконує завдання, покладені на нього, у тому числі, президентом. Крім того, голова ФДМ призначається і звільняється президентом за поданням прем'єра. Зазначимо, дані повноваження гаранта виходять за межі тих, які прописані в Конституції.

Таким чином, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів схвалив проект закону, який обмежить повноваження президента в питанні Фонду держмайна.

Фото: законопроект Кабміну

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, що в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах, Верховна рада може спробувати обмежити повноваження президента.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав терміни повноважень свого уряду. Зокрема, він планує залишатися на своїй посаді до парламентських виборів у жовтні 2019 року.

 

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