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Кабмин предложил монетизировать льготы для домов с электроотоплением

Киев, Понедельник 18 января 2021 12:45
Кабмин предложил монетизировать льготы для домов с электроотоплением
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров поручил внедрить механизм субсидирования бытовых потребителей, которые используют электрическое отопление для обогрева жилья.

Об этом cообщает "Интерфакс-Украина".

"С учетом того, что был установлен единый тариф на электроэнергию для населения с 1 января, поручаю министерствам социальной политики и финансов переориентировать механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для электрообогрева своих домов. Мы не оставляем своих граждан наедине с этой проблемой", - сообщил премьер.

Как отметил Шмыгаль, в связи с отменой дополнительной льготы на первые 100 и 3000 кВт час и введения единой для всех льготной цены 1,68 грн/кВт час, увеличатся выплаты по субсидиям, которые получают 3,1 млн домохозяйств в среднем размере от 1 600 грн в месяц.

По его словам, правительство также упростило порядок доступа к получению субсидий.

Напомним, в декабре 2020 г. Кабинет министров отменил дополнительный льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления.

После этого все бытовые потребители уплачивают единый льготный тариф на электроэнергию 1,68 грн/кВт час, что примерно в 2,5-3 раза ниже рыночных цен на электроэнергию.

После отмены дополнительной льготы, платежки бытовых потребителей увеличились всего на 78 грн.

Также была отменена дополнительная льгота для бытовых потребителей, пользующиеся электрообогревом, на первые 3000 кВт час в период с 1 октября по 31 апреля.

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Новости Украины Экономика Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгальсубсидииэлектричество

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