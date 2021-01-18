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Кабмін запропонував монетизувати пільги для будинків з електроопаленням

Київ, Понеділок 18 січня 2021 12:45
Кабмін запропонував монетизувати пільги для будинків з електроопаленням
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів доручив впровадити механізм субсидування побутових споживачів, які використовують електричне опалення для обігріву житла.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З урахуванням того, що був встановлений єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 січня, доручаю міністерствам соціальної політики і фінансів переорієнтувати механізм субсидування, який допоможе людям, які використовують електроенергію для електрообігріву своїх будинків. Ми не залишаємо своїх громадян наодинці з цією проблемою", - повідомив прем'єр.

Як зазначив Шмигаль, у зв'язку зі скасовуванням додаткової пільги на перші 100 і 3000 кВт год та запровадження єдиної для всіх пільгової ціни 1,68 грн/кВт год, збільшаться виплати по субсидіях, які отримують 3,1 млн домогосподарств у середньому розмірі від 1 600 грн в місяць.

За його словами, уряд також спростив порядок доступу до отримання субсидій.

Нагадаємо, в грудні 2020 р. Кабінет міністрів скасував додатковий пільговий тариф на електроенергію для населення в розмірі 0,9 грн/кВт-год за перші 100 кВт-годину місячного споживання.

Після цього всі побутові споживачі сплачують єдиний пільговий тариф на електроенергію 1,68 грн/кВт год, що приблизно у 2,5-3 рази нижче ринкових цін на електроенергію.

Після скасовання додаткової пільги, платіжки побутових споживачів збільшилися всього на 78 грн.

Також була скасована додаткова пільга для побутових споживачів, які користуються електрообігрівом, на перші 3000 кВт годину в період з 1 жовтня по 31 квітня.

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