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Кабмин предлагает запретить Нацполиции участие в проверках бизнеса

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров предлагает запретить Национальной полиции принимать непосредственное участие в проверках бизнеса. Соответствующий законопроект КМУ зарегистрировал в Верховной раде под №4544.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

"В связи с принятием закона "О Национальной полиции" некоторые положения Налогового кодекса требуют приведения в соответствие с ним", - указано в пояснительной записке.

Национальную полицию предлагается в кодексе включить в перечень органов, которые не могут принимать непосредственное участие в проведении проверок, осуществляемых контролирующими органами, и проводить проверки субъектов предпринимательской деятельности по вопросам налогообложения.

Кроме того, органы внутренних дел исключают из перечня органов, предоставляющих контролирующим органам соответствующую информацию, в связи с их реформированием.

Следует отметить, что в своем письме НПУ выразила предостережение к законопроекту. В Кабмине отметили, что оно принято к сведению.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.

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