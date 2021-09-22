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Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за фальшивые документы о вакцинации

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Украина, Среда 22 сентября 2021 14:27
Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за фальшивые документы о вакцинации Фото: Кабмин предлагает уголовную ответственность за подделку документов о прививках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок. Проект закона будет направлен в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Документом предлагается:

  • 1. Установление ответственности за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет.
  • 2. Установление ответственности за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
  • 3. Установление ответственности за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в настоящее время в Украине участились случаи выявления поддельных документов, касающихся вакцинации против COVID - 19.

"Отсутствие ответственности за такие проступки создает предпосылки для дальнейшего развития ситуации относительно подделки документов, касающихся вакцинации против COVID -19, что в свою очередь несет прямую угрозу жизни и здоровью граждан Украины, поскольку COVID-19 является особо опасной инфекционной болезнью, характеризуется тяжелыми и (или) устойчивыми расстройствами здоровья, высоким уровнем смертности, быстрым распространением среди населения", - говорится в документе.

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Кабинет Министров Украины Вакцинация
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