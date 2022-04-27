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Кабмин предлагает во время войны ведение бизнеса без оформления разрешений

Фото: бизнес в Украине можно будет вести без оформления разрешения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предлагает закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти. Законопроект поддержан правительством и будет направлен в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Сделать это будет возможно, независимо от местонахождения и места деятельности субъекта хозяйствования", - говорится в сообщении.

Согласно проекту закона, такие декларации будут иметь равный правовой статус с лицензиями и разрешениями, полученным по обычной процедуре в мирное время.

Декларацию можно подать через ЦПАУ или онлайн - через Единый государственный веб-портал электронных услуг, приложение или портал Дія.

В то же время разрешения или лицензии, действие которых завершается, автоматически будут продлеваться на время военного положения и еще три месяца после его завершения. Также на послевоенное время откладывается необходимость представления отчетов и сообщений, связанных с разрешительными процедурами.

По данным пресс-службы, сейчас в Украине уже переведено на декларативный принцип 48 разрешений, 19 лицензий, около 500 других публичных услуг для бизнеса.

"Это поможет предпринимателям возобновить работу, которая была приостановлена из-за боевых действий, или же начать новое собственное дело там, где они сочтут целесообразным", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины