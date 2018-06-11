Кабмін пропонує ВР ввести нові рангові знаки для молодшого начальницького складу ДСНС

Прийняття проекту потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету

Кабінет міністрів пропонує парламенту ввести нові рангові знаки для молодшого начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Відповідний проект закону №8463 "Про внесення зміни до статті 104 Кодексу цивільного захисту України щодо спеціальних звань осіб молодшого начальницького складу служби цивільного захисту" був зареєстрований у Верховній раді 8 червня 2018 року.

У пояснювальній записці зазначається, що Кабмін у січні 2017 року схвалив Стратегію реформування системи ДСНС, що дозволить реалізувати заходи і завдання у сфері цивільного захисту, спрямовані на підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, та наблизить систему цивільного захисту до євроатлантичного стандарту.

"Реалізація Стратегії реформування системи ДСНС та утворення професійного сержантського складу, який є одним з основних в аварійно-рятувальній і пожежно-рятувальній справах, потребує введення нових рангових знаків для молодшого начальницького складу з урахуванням європейського досвіду і відповідно внесення змін до законодавчих актів України", - сказано у записці.

Зокрема, пропонується ввести такі спеціальні звання молодшого начальницького складу: сержант служби цивільного захисту, майстер-сержант служби цивільного захисту, головний майстер-сержант служби цивільного захисту.

Підкреслюється, що прийняття проекту потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету. Зазначені витрати буде здійснено в межах кошторисних призначень для ДСНС на відповідний рік.

Фото: розрахунок фінансових витрат

Нагадаємо, у січні минулого року Кабінет міністрів України схвалив стратегію реформування системи ДСНС. Зазначалося, що прийняття сприятиме створенню сучасної ефективної системи запобігання надзвичайним ситуаціям і запобігання пожеж.