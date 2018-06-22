Кабмин предлагает ВР уточнить сроки взыскания штрафов за нарушения при производстве алкоголя

Предлагается устранить разногласия законодательства относительно сроков вынесения органами ГФС решений о начислении и взыскании штрафов

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №8486 "О внесении изменения в статью 1 Налогового кодекса относительно применения финансовых санкций в виде штрафов, предусмотренных законом "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". Соответствующий проект зарегистрирован в Раде 15 июня 2018 года.

"Целью проекта закона является устранение разногласий законодательства относительно сроков вынесения органами ГФС решений о начислении и взыскании финансовых санкций в виде штрафов в отношении нарушений в сфере производства и обращения спирта, алкогольных напитков и табачных изделий", - говорится в пояснительной записке.

Для этого предлагается внести изменения в пункт 1.3 статьи 1 кодекса и отнести закон №481 к перечню других законов, которые не входят в сферу действия кодекса.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) подготовило проект постановления, согласно которому оптово-отпускные и розничные цены на продажу алкоголя в Украине должны вырасти.