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Кабмін пропонує ВР уточнити строки стягнення штрафів за порушення при виробництві алкоголю

НовиниПолітика    22.06.2018 - 17:21
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Пропонується усунути розбіжності законодавства щодо строків винесення органами ДФС рішень про нарахування та стягнення штрафів

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №8486 "Про внесення зміни до статті 1 Податкового кодексу щодо застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених законом "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". Відповідний проект зареєстрований у Раді 15 червня 2018 року.

"Метою проекту закону є усунення розбіжностей законодавства щодо строків винесення органами ДФС рішень про нарахування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів стосовно порушень у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних  напоїв та тютюнових виробів", - сказано у пояснювальній записці.

Для цього пропонується внести зміни до пункту 1.3 статті 1 кодексу та віднести закон №481 до переліку інших законів, які не входять до сфери дії кодексу.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) підготувало проект постанови, згідно з яким оптово-відпускні та роздрібні ціни на продаж алкоголю в Україні повинні зрости.

Постанова про звіт Кабміну ще не передана голові ВР Комітет з питань економічної політики взяв до відома звіт Кабміну
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, алкоголь, штраф  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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