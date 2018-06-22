Кабмін пропонує ВР уточнити строки стягнення штрафів за порушення при виробництві алкоголю

Пропонується усунути розбіжності законодавства щодо строків винесення органами ДФС рішень про нарахування та стягнення штрафів

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді прийняти законопроект №8486 "Про внесення зміни до статті 1 Податкового кодексу щодо застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів, передбачених законом "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". Відповідний проект зареєстрований у Раді 15 червня 2018 року.

"Метою проекту закону є усунення розбіжностей законодавства щодо строків винесення органами ДФС рішень про нарахування та стягнення фінансових санкцій у вигляді штрафів стосовно порушень у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", - сказано у пояснювальній записці.

Для цього пропонується внести зміни до пункту 1.3 статті 1 кодексу та віднести закон №481 до переліку інших законів, які не входять до сфери дії кодексу.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) підготувало проект постанови, згідно з яким оптово-відпускні та роздрібні ціни на продаж алкоголю в Україні повинні зрости.