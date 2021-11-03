Кабмин предлагает разрешить пожарным штрафовать украинцев за сжигание травы

Кабинет министров Украины предложил наделить пожарных правом выписывать штрафы за сжигание сухой растительности. Также планируется ввести административную ответственность использование воздушных шаров и "китайских фонариков" в населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина .

Правительство предложило внести изменения в Кодекс Украины об административной ответственности относительно установления ответственности за правонарушения в сфере пожарной безопасности.

В частности, Кабмин предлагает предоставить пожарным полномочия на составление административных протоколов за сжигание сухой растительности.

Кроме того, предложено ввести административную ответственность за использование любых устройств, подъем которых на высоту осуществляется с помощью открытого огня (за исключением воздушных судов) возле лесов, лугов, пастбищ, торфяников, участков со степной, водноболотной и другой природной растительностью, а также возле объектов повышенной опасности, заповедников и в пределах населенных пунктов.

Размер штрафов предлагается установить на уровне от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц. Юридическим - от 630 до 1800 НМДГ.