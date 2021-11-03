ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Кабмин предлагает разрешить пожарным штрафовать украинцев за сжигание травы

Новина українською →
Киев, Среда 03 ноября 2021 18:04
Кабмин предлагает разрешить пожарным штрафовать украинцев за сжигание травы Фото: в Украине предложили разрешить пожарным штрафовать за сжигание сухостоя (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины предложил наделить пожарных правом выписывать штрафы за сжигание сухой растительности. Также планируется ввести административную ответственность использование воздушных шаров и "китайских фонариков" в населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

Правительство предложило внести изменения в Кодекс Украины об административной ответственности относительно установления ответственности за правонарушения в сфере пожарной безопасности.

В частности, Кабмин предлагает предоставить пожарным полномочия на составление административных протоколов за сжигание сухой растительности.

Кроме того, предложено ввести административную ответственность за использование любых устройств, подъем которых на высоту осуществляется с помощью открытого огня (за исключением воздушных судов) возле лесов, лугов, пастбищ, торфяников, участков со степной, водноболотной и другой природной растительностью, а также возле объектов повышенной опасности, заповедников и в пределах населенных пунктов.

Размер штрафов предлагается установить на уровне от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц. Юридическим - от 630 до 1800 НМДГ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Министерство внутренних дел Украины ГСЧС
NEWS
Катастрофа Ан-12 в России. На борту самолета были двое украинцев, - МИД
Катастрофа Ан-12 в России. На борту самолета были двое украинцев, - МИД
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты