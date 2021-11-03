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Кабмін пропонує дозволити пожежникам штрафувати українців за спалювання трави

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Київ, Середа 03 листопада 2021 18:04
Кабмін пропонує дозволити пожежникам штрафувати українців за спалювання трави Фото: в Україні запропонували дозволити пожежникам штрафувати за спалювання сухостою (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України запропонував наділити пожежників правом виписувати штрафи за спалювання сухої рослинності. Також планується ввести адміністративну відповідальність використання повітряних куль і "китайських ліхтариків" в населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну.

Уряд запропонував внести зміни до Кодексу України Про адміністративну відповідальність щодо встановлення відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки.

Зокрема, Кабмін пропонує надати пожежникам повноваження на складання адміністративних протоколів за спалювання сухої рослинності.

Крім того, запропоновано ввести адміністративну відповідальність за використання будь-яких пристроїв, підйом яких на висоту здійснюється за допомогою відкритого вогню (за винятком повітряних суден) біля лісів, луків, пасовищ, торфовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, а також біля об'єктів підвищеної небезпеки, заповідників і в межах населених пунктів.

Розмір штрафів пропонується встановити на рівні від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб. Юридичним - від 630 до 1800 НМДГ.

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