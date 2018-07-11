Кабмин предлагает ратифицировать соглашение о финансировании Дунайской программы

Соглашение обеспечит финансирование украинской части Дунайского региона в размере 5 млн евро

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации Соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы. Копия соответствующего документа есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, вступление в силу Дунайской транснациональной программы после ратификации парламентом обеспечит финансирование развития украинской части Дунайского региона в размере 5 млн евро. Это Черновицкая, Одесская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. В рамках соглашения в этих регионах будет развиваться инфраструктура, а также энергоэффективность.

В 2016 году правительство утвердило Государственную программу развития трансграничного сотрудничества на 2016-2020 годы, в которой одной из приоритетных задач определено развитие сотрудничества в Дунайском регионе.

Фото: законопроект о ратификации соглашения

Напомним, ранее сообщалось, что Украина продолжает переговоры с Европейским союзом относительно пересмотра программы по реконструкции контрольных пунктов пропуска на границе, которую закрыли в феврале 2018 года.