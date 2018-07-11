Кабмін пропонує ратифікувати угоду про фінансування Дунайської програми

Новини Економіка 11.07.2018 - 15:51
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Угода забезпечить фінансування української частини Дунайського регіону в розмірі 5 млн євро

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми. Копія відповідного документа є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, набуття чинності Дунайської транснаціональної програми після ратифікації парламентом забезпечить фінансування розвитку української частини Дунайського регіону в розмірі 5 млн євро. Це Чернівецька, Одеська, Івано-Франківська та Закарпатська області. В рамках угоди в цих регіонах буде розвиватися інфраструктура, а також енергоефективність.

В 2016 році уряд затвердив Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, в якій одним із пріоритетних завдань визначено розвиток співробітництва в Дунайському регіоні.

 

Фото: законопроект про ратифікацію угоди

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна продовжує переговори з Європейським союзом щодо перегляду програми по реконструкції контрольних пунктів пропуску на кордоні, яку закрили в лютому 2018 року.

 

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Теги:  Кабінет Міністрів України,  фінанси,  Дунай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС