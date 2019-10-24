Кабмин предлагает Раде внести изменения по поводу доступности информации о бюджете

Кабинет министров Украины в четверг, 24 октября, зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2308 "О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Отметим, статья 28 кодекса определяет доступность информации о бюджете. Данная статья определяет требования к обнародованию бюджета.

Сейчас текст проекта отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект №2307 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об опубликовании нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины и размещении отдельной информации в электронном виде".

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин инициирует отмену обязательной публикации законов и других нормативных актов в "Урядовом курьере". В частности, предлагается, чтобы документы правительства, включая проект государственного бюджета Украины, публиковались на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Анонсировалось, что законопроект будет вскоре передан в Верховную раду.

Подчеркнем, в правительстве разъяснили инициативу о прекращении публикации законов в "Урядовом курьере". В частности, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заверил, что принятие соответствующего проекта не означает возможность подменять тексты законов.