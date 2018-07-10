Кабмин предлагает Раде увеличить территорию Бахмутского района Донецкой области

Также проектом устанавливаются пределы города Горловка

Кабинет министров предлагает парламенту увеличить территорию Бахмутского района Донецкой области. Об этом свидетельствует проект постановления №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области", зарегистрированный в Раде 9 июля 2018 года.

"Целью проекта постановления является упорядочение административно-территориальных отношений в условиях проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области и обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах", - указано в пояснительной записке.

Так, проектом планируется изменить границы Бахмутского района и города Горловка Донецкой области. В частности, предусматривается увеличить территорию Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово.

Также предусматривается утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192213,5 га и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара. Таким образом, поселок Гладосово фактически будет подчинен Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области.

Напомним, в 2015 году Рада приняла проект постановления №3492 "Об изменении и установлении границ города Горское Попаснянского района Луганской области". За документ проголосовали 236 нардепов.