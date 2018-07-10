Кабмін пропонує Раді збільшити територію Бахмутського району Донецької області

Також проектом встановлюються межі міста Горлівка

Кабінет міністрів пропонує парламенту збільшити територію Бахмутського району Донецької області. Про це свідчить проект постанови №8576 "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівки та Бахмутського району Донецької області", зареєстрований у Раді 9 липня 2018 року.

"Метою проекту постанови є упорядкування адміністративно-територіальних відносин в умовах проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької області та забезпечення життєдіяльності у населених пунктах", - вказано у пояснювальній записці.

Так, проектом планується змінити межі Бахмутського району та міста Горлівка Донецької області. Зокрема, передбачається збільшити територію Бахмутського району на 71,7 гектара земель за рахунок передачі до його складу території селища Гладосове.

Також передбачається затвердити територію Бахмутського району загальною площею 192213,5 гектара та міста Горлівка загальною площею 40529,5 гектара. Таким чином, селище Гладосове фактично буде підпорядковане Новолуганській сільській раді Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, у 2015 році Рада схвалила проект постанови №3492 "Про зміну і встановлення меж міста Гірське Попаснянського району Луганської області". За документ проголосували 236 нардепів.