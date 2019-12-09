Раде предлагают лишить МВД права закупки номерных знаков для авто

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде лишить сервисные центры Министерства внутренних дел права закупки номерных знаков для автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект №2518 "О внесении изменений в закон "О дорожном движении", зарегистрированный на сайте парламента.

Сейчас законом предусмотрено, что государственная регистрация и учет транспортных средств осуществляются территориальными органами МВД (сервисными центрами МВД). На транспортные средства оформляются и выдаются регистрационные документы, им присваиваются номерные знаки, которые соответствуют установленным требованиям.

"Сервисные центры МВД осуществляют закупку номерных знаков для транспортных средств в соответствии с требованиями законодательства за бюджетные средства и фактически ограничивают гражданина в выборе свободного номерного знака для закрепления за транспортным средством", - подчеркивается в пояснительной записке.

Также указано, что на существующую ныне процедуру выдачи номерных знаков государство тратит из своего бюджета большую сумму средств, чем стоит сам номерной знак.

"На зарегистрированные транспортные средства оформляются и выдаются регистрационные документы, образцы которых утверждаются Кабинетом министров, таким транспортным средствам присваиваются номерные знаки. Закупка за государственные средства бланков регистрационных документов на транспортные средства осуществляется в соответствии с требованиями законодательства теми органами, на которые возложены обязанности по их регистрации. Покупка присвоенных при государственной регистрации (перерегистрации) номерных знаков для транспортных средств осуществляется их собственниками (уполномоченными ими лицами) у субъектов хозяйствования, которые их изготавливают", - говорится в тексте законопроекта.

При этом приобретенные номерные знаки должны соответствовать установленным требованиям.

Напомним, летом в Украине заработал сервис, с помощью которого можно проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр.

Как писало РБК-Украина, 24 июля Кабинет министров Украины определил стоимость индивидуальных автомобильных номеров.