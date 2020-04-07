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Кабмін пропонує Раді змінити митний тариф України

Новини » Економіка     07.04.2020 - 14:58
Кабмін пропонує Раді змінити митний тариф України
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни стосуються застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді змінити митний тариф України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Так, законопроект №3310 "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур" був зареєстрований у парламенті сьогодні, 7 квітня.

Наразі його текст відсутній, останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, в кінці листопада 2019 року в парламенті з'явився текст законопроекту №2482 "Про митний тариф України". Зазначалося, що документ був розроблений з метою приведення товарної номенклатури у відповідність з вимогами ГС-2017 на виконання міжнародних зобов'язань в рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.

Так, документом передбачалася нова редакція Митного тарифу України, в основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

Як писало РБК-Україна, в ході засідання 20 листопада уряд Олексія Гончарука схвалив законопроект про митний тариф України. Зазначалося, що документ передбачає спрощення процедури митного оформлення товарів і адаптацію статистичної системи до міжнародних стандартів.

Підкреслимо, що за станом на сьогодні цей законопроект знятий з розгляду парламенту.

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