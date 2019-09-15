Кабмин предлагает повысить минимальную зарплату на 550 гривен

Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату на 550 гривен. Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает коррекспондент РБК-Украина.

Так, в проекте бюджета 2020 предусмотрено, что среднемесячная заработная плата в следующем году составит 4723 гривен.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет увеличивается на 550 гривен и составит, по состоянию на 1 января 2020 года: 4 тыс. 723 гривны. Это соответствует показателям роста. Мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры, оно бы уже не соответствовало бы росту производительности. Однако, это существенный рост минимальной заработной платы", - заявила Маркарова.

Отметим, сегодня, 15 сентября, в ходе заседания Кабмина был представлен проект госбюджета на 2020 год. Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, бюджет будет внесен в Верховную раду сегодня, как этого требовал президент.

Напомним, в прошлом году Кабмин подал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2019 год, в котором предлагалось повысить с 1 января минимальную заработную плату на 12% - с 3723 до 4173 гривен.

Как писало РБК-Украина в конце августа, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2019 года составила 10971 грн, увеличившись по сравнению с июлем прошлого года на 19,6%.

Добавим также, в феврале этого года в Кабинете министров Украины называли реальным рост минимальной зарплаты до эквивалента в 300 долларов.