Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін пропонує звільнити іноземців-керівників держпідприємств від декларування доходів

НовиниФінанси    20.03.2018 - 12:30
Фото: КМУ пропонує звільнити від іноземців декларування доходів (фото з відкритих джерел)
Фото: КМУ пропонує звільнити від іноземців декларування доходів (фото з відкритих джерел)

Відповідний законопроект направлений на розгляд профільного комітету ВРУ

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді звільнити іноземців-керівників державних підприємств від подачі е-декларацій. Відповідний законопроект (№8158) про внесення змін до ст. 3 закону про запобігання корупції, зареєстрований у ВРУ 19 березня, сьогодні передано на розгляд профільного комітету парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, уряд пропонує уточнити перелік керівництва державних підприємств, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, виключивши з нього керівників-нерезидентів.

Міністерство юстиції України, яке виступило автором законодавчої ініціативи, пропонує закріпити, що суб'єктами, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, є керівники, їх заступники, голова та члени наглядової ради, за винятком іноземців-нерезидентів, голови та членів виконавчого органу юридичних осіб, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%

Крім того, під дію закону будуть потрапляти інші посадові особи юридичних осіб публічного права, а також ті, хто входить до складу спостережної ради державної організації, метою якої є отримання прибутку.

Згідно ст.45 закону про запобігання корупції, вищевказані посадові особи, крім іноземців-нерезидентів, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати е-декларацію про майновий стан і доходи.

На сьогодні суб'єктами, на яких поширюється дія цього закону, є посадові особи юридичних осіб публічного права, а також всі, хто входить до наглядової ради державних банків, державних або громадських організацій, метою яких є отримання прибутку.

Нагадаємо, станом на 14 лютого, До реєстру вже надійшли 61 515 щорічних електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Ректор НМУ Амосова розповіла про свої статки Мінфін має намір розширити інструментарій для залучення інвестицій від нерезидентів
Теги: Декларації про доходи, нерезиденты, госпредприятия
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top