Кабмін пропонує звільнити іноземців-керівників держпідприємств від декларування доходів

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді звільнити іноземців-керівників державних підприємств від подачі е-декларацій. Відповідний законопроект (№8158) про внесення змін до ст. 3 закону про запобігання корупції, зареєстрований у ВРУ 19 березня, сьогодні передано на розгляд профільного комітету парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, уряд пропонує уточнити перелік керівництва державних підприємств, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, виключивши з нього керівників-нерезидентів.

Міністерство юстиції України, яке виступило автором законодавчої ініціативи, пропонує закріпити, що суб'єктами, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, є керівники, їх заступники, голова та члени наглядової ради, за винятком іноземців-нерезидентів, голови та членів виконавчого органу юридичних осіб, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50%

Крім того, під дію закону будуть потрапляти інші посадові особи юридичних осіб публічного права, а також ті, хто входить до складу спостережної ради державної організації, метою якої є отримання прибутку.

Згідно ст.45 закону про запобігання корупції, вищевказані посадові особи, крім іноземців-нерезидентів, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати е-декларацію про майновий стан і доходи.

На сьогодні суб'єктами, на яких поширюється дія цього закону, є посадові особи юридичних осіб публічного права, а також всі, хто входить до наглядової ради державних банків, державних або громадських організацій, метою яких є отримання прибутку.

Нагадаємо, станом на 14 лютого, До реєстру вже надійшли 61 515 щорічних електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.