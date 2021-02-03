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Кабмин повысил зарплаты школьным медикам на время карантина

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров повысил заработные платы медицинским работникам учебных заведений на время карантина. С 1 января 2021 года им предусмотрено повышение зарплаты на 20% от должностного оклада.

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Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 3 февраля.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 1 января школьные медики получат в среднем почти на тысячу гривен больше, в зависимости от тарифного разряда. Надбавка будет действовать до отмены карантина.

"Образовательные учреждения - это место ответственной и непростой работы для медицинских работников и государство должно поддержать их во времена коронакризиса. Кроме того, напомню, что правительство еще в январе повысил выплаты всем украинским учителям почти на 20%. Повышение социальных выплат для медиков и учителей остается приоритетной задачей нашего правительства", - заявил премьер.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство повысило зарплаты работников бюджетных учреждений на 30%.

Также сообщалось, что в госбюджете предусмотрены средства для повышения в среднем на 25,5% зарплаты школьным работникам.

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