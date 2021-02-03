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Кабмін підвищив зарплати шкільним медикам на час карантину

Київ, Середа 03 лютого 2021 15:02
Кабмін підвищив зарплати шкільним медикам на час карантину
Фото: медики (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів підвищив заробітні плати медичним працівникам навчальних закладів на час карантину. З 1 січня 2021 року ним передбачено підвищення зарплати на 20% від посадового окладу.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 3 лютого.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, з 1 січня шкільні медики отримають в середньому майже на тисячу гривень більше, в залежності від тарифного розряду. Надбавка буде діяти до скасування карантину.

"Освітні установи - це місце відповідальної і непростої роботи для медичних працівників і держава повинна підтримати їх за часів коронакризи. Крім того, нагадаю, що уряд ще в січні підвищив виплати всім українським вчителям майже на 20%. Підвищення соціальних виплат для медиків і вчителів залишається пріоритетним завданням нашого уряду ", - заявив прем'єр.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд підвищив зарплати працівників бюджетних установ на 30%.

Також повідомлялося, що в держбюджеті передбачено кошти для підвищення у середньому на 25,5% зарплати шкільним працівникам.

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