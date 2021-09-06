Кабмин повысил стипендии студентам, но сократил количество получателей

Кабинет министров обнародовал постановление о повышении размера стипендий. Размер выплат студентам увеличивается с 1 января 2022 года, но количество получателей сокращается более чем на 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 1 сентября 2021 г. № 933.
Согласного документу, каждый семестр ученый совет вуза определяет одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 35 до 40) фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам. Таким образом, процент стипендиатов снижается, поскольку ранее он составлял от 40 до 45%.
В то же время размер академических стипендий повышается:
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 1 сентября заявил о том, что Кабмин принял постановление о повышении стипендий.