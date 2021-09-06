Кабмін підвищив стипендії студентам, але зменшив кількість отримувачів

Кабінет міністрів оприлюднив постанову щодо підвищення розміру стипендій. Розмір виплат студентам збільшується з 1 січня 2022 року, але кількість отримувачів скорочується більш ніж на 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 1 вересня 2021 р. № 933.
Згідного з документом, кожен семестр вчена рада вишу визначає однаковий для всіх факультетів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 35 до 40) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням. Таким чином, відсоток стипендіатів знижується, оскільки раніше він становив від 40 до 45%.
Водночас розмір академічних стипендій підвищується:
Постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 1 вересня заявив про те, що Кабмін ухвалив постанову про підвищення стипендій.