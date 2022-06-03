Кабмин повысил предельный возраст для работы в органах МВД: кому и на сколько

Кабинет министров повысил предельный возраст для работы в органах Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.
Сообщается, что правительство внесло изменения в положение о службе рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. В частности, среднему и старшему начальствующему составу подняли предельный возраст на службе с 45 до 55 лет.
Также работникам органов МВД разрешили делить отпуск на несколько частей, урегулирован порядок прохождения аттестации, а также временного занятия должностей при длительных отпусках.
Напомним, ранее Кабинет министров упростил получение водительских прав на период войны в Украине.
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