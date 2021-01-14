Кабмин повысил минимальную цену игристого вина на 20 гривен

Кабинет министров повысил на 20 гривен минимальную цену игристые вина, произведенные в Украине. Решение принято на заседании правительства 13 января 2021 года.

Об этом сказал министр экономики Сергей Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отметил министр, постановлением повышается минимальная розничная цена на украинские вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра. Кроме того, приводится в соответствие с Налоговым кодексом Украины описание этих изделий и их коды в соответствии с УКТВЭД.

Напомним, в последний раз Кабмин повышал минимальную цену на алкогольные напитки в 2018 году. В результате за 2019-2020 годы цены на алкоголь в Украине практически не изменились. По данным Госстата, средняя цена 1 литра украинского вина в декабре 2020 года составляла 66,3 гривен - столько же, как и год назад.

По данным Госстата, за 2020 год сигареты премиум-класса подорожали на 22,0% до 57,9 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,4% до 92,7 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало за год на 1,7% до 17,5 грн за бутылку.