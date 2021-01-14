Уряд підвищив мінімальну ціну ігристого вина на 20 гривень

Кабінет міністрів підвищив на 20 гривень мінімальну ціну ігристі вина, вироблені в Україні. Рішення ухвалено на засіданні уряду 13 січня 2021 року.

Про це сказав міністр економіки Сергій Петрашко, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначив міністр, постановою підвищується мінімальна роздрібна ціна на українські вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані) з 89 до 109 грн за пляшку 0,7-0,75 літра. Крім того, приводиться у відповідність до Податкового кодексу України опис цих виробів та їх коди згідно з УКТЗЕД.

Нагадаємо, востаннє Кабмін підвищував мінімальну ціну на алкогольні напої у 2018 році. У результаті за 2019-2020 роки ціни на алкоголь в Україні практично не змінилися. За даними Держстату, середня ціна 1 літра українського вина у грудні 2020 року становила 66,3 гривень - стільки ж, як і рік тому.

За даними Держстату, за 2020 рік сигарети преміум-класу подорожчали на 22,0% до 57,9 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 0,4% до 92,7 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 1,7% до 17,5 грн за пляшку.