Кабмин повысил на 14% выплаты для 200 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве

Кабинет министров Украины индексировал с 1 марта страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Выплаты для 200 тысяч человек индексированы на 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Напомним, Кабинет министров Украины решил провести плановую индексацию пенсий с 1 марта 2022 года с коэффициентом 1,14. Это касается пенсий, назначенных до 2019 года, а минимальный размер повышения составит 100 гривен.

Средства для проведения такого повышения предусмотрены в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2022 год.

По данным министерства, средний размер ежемесячной страховой выплаты в результате повышения увеличится на 647 гривен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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