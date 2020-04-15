Кабмин поручил центрам занятости ускорить выплаты пособия по безработице

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль поручил Минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату пособий по временной безработице на период карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram.

Глава правительства подчеркнул, что по сравнению с докарантинним периодом, количество обращений в соответствующие службы возросло в 10 раз.

"Правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости, поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Государственная служба занятости Украины упростила процедуру подачи документов в центры занятости для регистрации безработных. В ведомстве отметили, что нужно заполнить два заявления: о предоставлении статуса безработного и назначении пособия по безработице.

Как писало РБК-Украина, в изменениях в государственный бюджет на 2020 год Верховная рада Украины определила порядок выплаты пособия по безработице на период карантина из-за пандемии коронавируса.