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Кабмин поручил обеспечить теплом один из жилых массивов в Бердянске

Новости » Энергетика    21.11.2018 - 15:47
Кабмин поручил обеспечить теплом один из жилых массивов в Бердянске
Иллюстративное фото (УНИАН)

Фонду госимущества поручили заключить соответствующий договор с поставщиком тепла

Кабинет министров Украины на заседании 21 ноября поручил обеспечить теплом один из жилых массивов в Бердянске Запорожской области. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что Министерству энергетики и угольной промышленности и Фонду государственного имущества совместно с местными органами исполнительной власти поручили срочно обеспечить на период отопительного сезона 2018/2019 годов теплоснабжение котельной по ул. Портовой, 3в в Бердянске и соответствующего жилого массива.

Кроме того, ФГИУ поручили заключить с предприятием, которое имеет лицензии на поставку тепловой энергии, договор об использовании котельной для теплоснабжения жилого массива на период отопительного сезона.

 

Фото: протокольное решение

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" предоставил номинации на газ Частному акционерному обществу (ЧАО) "Приазовкурорт", которое обслуживает Бердянск.

Ранее в Кабмине заявляли, что в срыве отопительного сезона виновата местная власть.

 

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