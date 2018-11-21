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Кабмін доручив забезпечити теплом один з житлових масивів в Бердянську

Новини » Енергетика    21.11.2018 - 15:47
Кабмін доручив забезпечити теплом один з житлових масивів в Бердянську
Ілюстративне фото (УНІАН)

Фонду держмайна доручили укласти відповідний договір з постачальником тепла

Кабінет міністрів України на засіданні 21 листопада доручив забезпечити теплом один з житлових масивів у Бердянську Запорізької області. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що Міністерству енергетики та вугільної промисловості і Фонду державного майна спільно з місцевими органами виконавчої влади доручили терміново забезпечити на період опалювального сезону 2018/2019 років теплопостачання котельні по вул. Портовій, 3в у Бердянську і відповідного житлового масиву.

Крім того, ФДМУ доручили укласти з підприємством, яке має ліцензії на постачання теплової енергії, договір про використання котельні для теплопостачання житлового масиву на період опалювального сезону.

 

Фото: протокольне рішення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" надав номінації на газ Приватному акціонерному товариству (ПрАТ) "Приазовкурорт", яке обслуговує Бердянськ.

Раніше в Кабміні заявляли, що в зриві опалювального сезону винна місцева влада.

 

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