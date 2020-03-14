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Кабмин пока не принял решение об ограничении пересечения КПВВ на Донбассе

Новости » Политика     14.03.2020 - 17:36
Кабмин пока не принял решение об ограничении пересечения КПВВ на Донбассе
Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

Вопрос на стадии решения

Кабинет министров пока не принял решение относительно запрета на пересечение КПВВ на Донбассе. Об этом сказал глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает корреспондент РБК-Украина.

"По линии разграничения (относительно пересечения КПВВ на Донбассе - ред.) решение еще на стадии решения. Еще пока нет решения", - заявил Дейнеко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров сегодня примет решение о закрытии на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта.

Как сообщало РБК-Украина, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки.

Отметим, ранее глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, заявил, что на период карантина в Украине 107 пунктов пропуска приостанавливают работу.

Напомним, по состоянию на 13:00 14 марта в Украине зарегистрированы и лабораторно подтверждены случаи COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный) случай.

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