Кабмин согласовал увольнение главы Винницкой ОВА Борзова

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Как отметил Мельничук, помимо увольнения Борзова, Кабмин также назначил Руслану Величко-Трифонюк заместителем министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции. Что известно о Борзове Отметим, Сергей Борзов родился родился 12 апреля 1980 года в Виннице. Он окончил Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, а также Национальную академию госуправления при президенте Украины. 1997 - работал в ООО "Компания "Гейм" ЛТД";

1997-2002 - студент Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского;

08.2002-11.2002 - работал в ООО фирма "Алекс - 2";

11.2002-10.2005 - администратор, ООО "АМИК-Украина";

06.2014-08.2019 - заместитель руководителя Государственного управления делами;

08.2019-06.2020 - руководитель Государственного управления делами;

с 06.2020 - начальник Винницкой ОВА.