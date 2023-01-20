Кабмін погодив ТЕО на будівництво енергоблоків на Хмельницькій АЕС
Кабінет міністрів на засіданні 20 січня погодив пропозицію Міненерго розробити техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) будівництва ядерної установки АР1000.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
Як зазначив представник уряду, перші енергоблоки за новою для України технологією мають з'явитися на Хмельницькій АЕС, замовником будівництва буде державне підприємство "Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом".
"Погоджено з метою створення умов для будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС, спираючись на положення Хартії стратегічного партнерства Україна - США, підписаної 10.11.21, пропозицію Міністерства енергетики про розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000", - зазначив Мельничук.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що ситуація навколо Запорізької АЕС погіршується через загострення на фронті. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції, підкреслив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Нагадаємо, вчора Рафаель Гроссі зустрівся з Володимиром Зеленським та обговорив з ним ситуацію на Запорізькій АЕС та безпеку ядерних об'єктів в Україні.
Також глава МАГАТЕ провів зустріч з прем'єром Денисом Шмигалем та поінформував, що агентство завершує розміщення постійних місій на українських АЕС.
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