Кабмін погодив ТЕО на будівництво енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Погоджено з метою створення умов для будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС, спираючись на положення Хартії стратегічного партнерства Україна - США, підписаної 10.11.21, пропозицію Міністерства енергетики про розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва ядерної установки із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000", - зазначив Мельничук.

Як зазначив представник уряду, перші енергоблоки за новою для України технологією мають з'явитися на Хмельницькій АЕС, замовником будівництва буде державне підприємство "Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом".

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що ситуація навколо Запорізької АЕС погіршується через загострення на фронті. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції, підкреслив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, вчора Рафаель Гроссі зустрівся з Володимиром Зеленським та обговорив з ним ситуацію на Запорізькій АЕС та безпеку ядерних об'єктів в Україні.

Також глава МАГАТЕ провів зустріч з прем'єром Денисом Шмигалем та поінформував, що агентство завершує розміщення постійних місій на українських АЕС.

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