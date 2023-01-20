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Кабмин согласовал ТЭО на строительство энергоблоков на Хмельницкой АЭС

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Украина, Пятница 20 января 2023 19:03
Кабмин согласовал ТЭО на строительство энергоблоков на Хмельницкой АЭС Фото: на Хмельницкой АЭС будут построены энергоблоки нового типа (wikipedia.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Кабинет министров на заседании 20 января согласовал предложение Минэнерго разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства ядерной установки АР1000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как отметил представитель правительства, первые энергоблоки по новой для Украины технологии должны появиться на Хмельницкой АЭС, заказчиком строительства станет государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Согласовано с целью создания условий для строительства новых энергоблоков Хмельницкой АЭС, опираясь на положение Хартии стратегического партнерства Украина - США, подписанной 10.11.21, предложение Министерства энергетики о разработке технико-экономического обоснования строительства ядерной установки с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000", - отметил Мельничук.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшается из-за обострения на фронте. Поэтому возникла необходимость срочного создания безопасной зоны вокруг станции, подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, что Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Зеленским и обсудил с ним ситуацию на Запорожской АЭС и безопасность ядерных объектов в Украине.

Также глава МАГАТЭ провел встречу с премьером Денисом Шмыгалем и проинформировал, что агентство завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС.

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