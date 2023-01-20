Кабмин согласовал ТЭО на строительство энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Согласовано с целью создания условий для строительства новых энергоблоков Хмельницкой АЭС, опираясь на положение Хартии стратегического партнерства Украина - США, подписанной 10.11.21, предложение Министерства энергетики о разработке технико-экономического обоснования строительства ядерной установки с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000", - отметил Мельничук.

Как отметил представитель правительства, первые энергоблоки по новой для Украины технологии должны появиться на Хмельницкой АЭС, заказчиком строительства станет государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Сегодня РБК-Украина сообщало, что ситуация вокруг Запорожской АЭС ухудшается из-за обострения на фронте. Поэтому возникла необходимость срочного создания безопасной зоны вокруг станции, подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, что Рафаэль Гросси встретился с Владимиром Зеленским и обсудил с ним ситуацию на Запорожской АЭС и безопасность ядерных объектов в Украине.

Также глава МАГАТЭ провел встречу с премьером Денисом Шмыгалем и проинформировал, что агентство завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС.

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