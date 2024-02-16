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Кабмін погодив призначення нового голови Хмельницької ОВА

Архівне фото: Тюрін Сергій (facebook com sergii tiurin public)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів України сьогодні, 16 лютого, погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

"Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що голів обласних військових адміністрацій призначає президент України Володимир Зеленський. Кабмін таке рішення лише погоджує.

Що відомо про Тюріна

З 2000 і до 2021 року працював у сфері адвокатури. А у 2021 став першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

З 16 березня 2023 року став в.о. голови Хмельницької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше головою Хмельницької ОВА був Сергій Гамалій. Його в березні 2023 року звільнив з посади голови Хмельницької ОВА президент Володимир Зеленський.

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Хмельницька область