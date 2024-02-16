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Кабмин согласовал назначение нового главы Хмельницкой ОВА

Архивное фото: Сергей Тюрин (facebook com sergii tiurin public)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины сегодня, 16 февраля, согласовал назначение Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

"Согласовано назначение Тюрина Сергея Григорьевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что глав областных военных администраций назначает президент Украины Владимир Зеленский. Кабмин такое решение только согласовывает.

Что известно о Тюрине

С 2000 и до 2021 года работал в сфере адвокатуры. А в 2021 стал первым заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

С 16 марта 2023 года стал и.о. председателя Хмельницкой областной военной администрации.

Напомним, ранее главой Хмельницкой ОВА был Сергей Гамалий. Его в марте 2023 года уволил с должности главы Хмельницкой ОВА президент Владимир Зеленский.

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Хмельницкая область