Кабмин согласовал назначение нового главы Хмельницкой ОВА

Кабинет министров Украины сегодня, 16 февраля, согласовал назначение Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой областной военной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
"Согласовано назначение Тюрина Сергея Григорьевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Стоит заметить, что глав областных военных администраций назначает президент Украины Владимир Зеленский. Кабмин такое решение только согласовывает.
С 2000 и до 2021 года работал в сфере адвокатуры. А в 2021 стал первым заместителем председателя Хмельницкой областной государственной администрации.
С 16 марта 2023 года стал и.о. председателя Хмельницкой областной военной администрации.
Напомним, ранее главой Хмельницкой ОВА был Сергей Гамалий. Его в марте 2023 года уволил с должности главы Хмельницкой ОВА президент Владимир Зеленский.
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