Кабмін погодив призначення Калашника головою Київської ОВА

Кабмін погодив призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації. А саме Миколу Калашника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо призначення Миколи Калашника на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
Це кадрове рішення було погоджено під час останнього засідання уряду.
У 2018 році завершив навчання в Національній академії державного управління при президентові України, де здобув кваліфікацію магістра державного управління. З 2020 по 2024 рік він працював першим заступником голови Дарницької районної адміністрації.
З 13 грудня 2024 року Микола Калашник став першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації, а з 1 січня 2025 року - тимчасово виконував обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації.
Як повідомлялося, у листопаді 2024 року Кабінет міністрів погодив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА. Посади отримали Іван Рудницький та Мирослав Білецький.
Крім того, Кабмін звільнив заступника міністра оборони.
Раніше ми писали, що Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена.
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